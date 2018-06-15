محافظ القاهرة: أتابع مباراة مصر اليوم بمركز شباب الجزيرة وأتوقع فوز مصر

ماجد تمراز

كشف المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، عن المكان الذى سيشاهد فيه أولى مباراة منتخب مصر فى كأس العالم روسيا 2018 أمام أوروجواى فى الجولة الأولى بالمونديال .

وقال المحافظ، خلال جولته التفقدية بمرسى نهر النيل بماسبيرو لتفقده فى أول أيام عيد الفطر المبارك، إنه سيتابع المباراة فى مركز شباب الجزيرة أمام الشاشات التى تعرض مباريات مصر فى كأس العالم به، متمنيا للمنتخب المصرى تحقيق الفوز الأول له بالكأس ليضمن التأهل إلى الدور ال 16، وتوقع فوز المنتخب المصرى اليوم.

كما داعب محافظ القاهرة، عددا من المواطنين خلال تفقده للمرسى للتأكد من توافر عناصر الأمن بالمرسى، وطالب المحافظ المواطنين بمراعاة التعليمات أثناء ركوبهم الأتوبيس النهرى، والمحافظة على المرافق المتوفرة فيه خلال رحلتهم. كما سأل محافظ القاهرة بعض المواطنين عن توقعاتهم لنتيجة مباراة مصر والأوروجواى اليوم، حيث أبدى المواطنون تفاؤلهم بفوز مصر بالمباراة، كما توقعوا مشاركة النجم المصرى محمد صلاح فى المباراة وستكون مشاركته حاسمة فى المباراة.

حضر جولة المحافظ التفقدية، اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، واللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة.

ومن المقرر أن يتفقد المحافظ مستودع بوتاجاز عين الصيرة، لمتابعة تدفق اسطوانات الغاز بالمستودع، ويليها زيارة جمعية زمزم للأيتام خلف نادي النصر ـ مصر الجديدة_ لتوزيع الهدايا على الاطفال، ثم يختتم الجولة بتفقد حديقة المريلاند.