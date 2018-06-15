video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 11:39 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة: أتابع مباراة مصر اليوم بمركز شباب الجزيرة وأتوقع فوز مصر

الجمعة، 15 يونيو 2018 11:14 ص
محافظ القاهرة: أتابع مباراة مصر اليوم بمركز شباب الجزيرة وأتوقع فوز مصر محافظ القاهرة يتفقد مرسى الأتوبيس النهرى
ماجد تمراز
إضافة تعليق
كشف المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، عن المكان الذى سيشاهد فيه أولى مباراة منتخب مصر فى كأس العالم روسيا 2018 أمام أوروجواى فى الجولة الأولى بالمونديال .
 
وقال المحافظ، خلال جولته التفقدية بمرسى نهر النيل بماسبيرو لتفقده فى أول أيام عيد الفطر المبارك، إنه سيتابع المباراة فى مركز شباب الجزيرة أمام الشاشات التى تعرض مباريات مصر فى كأس العالم به، متمنيا للمنتخب المصرى تحقيق الفوز الأول له بالكأس ليضمن التأهل إلى الدور ال 16، وتوقع فوز المنتخب المصرى اليوم.
 
كما داعب محافظ القاهرة، عددا من المواطنين خلال تفقده للمرسى للتأكد من توافر عناصر الأمن بالمرسى، وطالب المحافظ المواطنين بمراعاة التعليمات أثناء ركوبهم الأتوبيس النهرى، والمحافظة على المرافق المتوفرة فيه خلال رحلتهم.
 
كما سأل محافظ القاهرة بعض المواطنين عن توقعاتهم لنتيجة مباراة مصر والأوروجواى اليوم، حيث أبدى المواطنون تفاؤلهم بفوز مصر بالمباراة، كما توقعوا مشاركة النجم المصرى محمد صلاح فى المباراة وستكون مشاركته حاسمة فى المباراة.
 
حضر جولة المحافظ التفقدية، اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، واللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة.
 
ومن المقرر أن يتفقد المحافظ مستودع بوتاجاز عين الصيرة، لمتابعة تدفق اسطوانات الغاز بالمستودع، ويليها زيارة جمعية زمزم للأيتام خلف نادي النصر ـ مصر الجديدة_ لتوزيع الهدايا على الاطفال، ثم يختتم الجولة بتفقد حديقة المريلاند.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عودة عمل مخابز محافظة القاهرة بالمواعيد القديمة بدءا من الغد

محافظ القاهرة يصل مرسى ماسبيرو للتأكد من توافر عوامل الأمن بالأتوبيس النهرى

محافظه القاهره

اخبار محافظه القاهره

مرسى ماسبيرو

الاتوبيس النهرى

عيد الفطر




لا تفوتك
حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة