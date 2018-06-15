محافظ الجيزة يصل حديقة الحيوان ويجتمع مع نائب وزير الزراعة ومدير الحدائق

كتب سيد الخلفاوى

وصل منذ قليل، اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة ، حديقة حيوان الجيزة، برفقة اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة، والمهندس عبد الرحمن الشهاوى، السكرتير العام المساعد، ويحى فايد رئيس هيئة النظافة بالجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة والتفتيش.

واجتمع المحافظ بالدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، والدكتور محمد رجائى مدير عام حدائق الحيوان، وناقش المحافظ معهم عدة مشاكل متعلقة بالحديقة، وأكدر الدكتور رجائى على توفير شاشة عرض بالحديقة لعرض مباره المنتخب الوطنى اليوم فى كأس العالم.

ومن المقرر أن يجرى المحافظ جولة تفقدية بحديقة الحيوان للإطمئنان على أحوالها واستعدادها لاستقبال الزوار.