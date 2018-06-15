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لوهانسك تتهم أوكرانيا بقصف أراضيها 4 مرات خلال الساعات الـ24 الماضية

الجمعة، 15 يونيو 2018 12:03 م
لوهانسك تتهم أوكرانيا بقصف أراضيها 4 مرات خلال الساعات الـ24 الماضية قوات الجيش الأوكرانى
أ ش أ
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اتهمت جمهورية لوهانسك اليوم الجمعة القوات الأوكرانية بقصف أراضيها أربع مرات خلال الـ 24 الساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنك الروسية عن المتحدث الرسمى باسم الشرطة الشعبية فى جمهورية لوهانسك الشعبية قوله "إن القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة أربع مرات خلال الساعات الـ 24 الماضية ، باستخدام مدافع الهاون من عيار 120، ومدفعية عيار 122 ميليمترا، وعربات المشاة القتالية وقاذفات القنابل والأسلحة الثقيلة والأسلحة الخفيفة ".

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الشرطة " تعرضت مواقع الشرطة الشعبية للقصف بالقرب من قرى كراسنى يار وكيروفسك ونيجنييه لوازوفويه ودونيتسكيى، حيث تم إطلاق أكثر من 70 قذيفة باتجاه أراضى الجمهورية ".

يشار إلى أنه يُجرى حاليا بحث مسألة تسوية الوضع فى إقليم دونباس، فى إطار عمل مجموعة اتصالات، وعقد الاجتماعات فى مينسك للحد من تصاعد الأزمة من خلال عقد اتفاقات للهدنة، إلا أن الاشتباكات تندلع رغم ذلك بين الحين والآخر.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت فى شهر أبريل عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد.


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