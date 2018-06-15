للفتيات فى العيد.. كيف تدافعين عن نفسك ضد التحرش × 6 خطوات

كتب أحمد حسنى

انتشار ظاهرة التحرش الجسدى فى الشوارع المصرية فى الأعياد والمناسبات الخاصة والعامة، يدفع العديد من الفتيات لاتخاذ عدة إجراءات للدفاع عن أنفسهن ضد التحرش، فمنهم من يتعلم أساليب الدفاع عن النفس والفنون القتالية.

وتشرح الدكتورة غادة محمد عضو وحدة مناهضة التحرش، أبرز 6 خطوات يحب أن تحرص عليها الفتيات خلال العيد للدفاع عن أنفسهن ضد التحرش، وهى كالتالى:

1- ألبسى خاتم تقيل وبارز فى إيدك أو أى أداة خاصة بالدفاع عن النفس تناسبك وتلائم قدرتك الجسدية وتحقق أكبر قدر من الأذى للمعتدى، احتمال كبير تحققلك انتصار فى مواجهة المتحرش، بالإضافة للدبابيس فحوالى 50% من النساء يستخدموها للدفاع عن أنفسهن ضد المتحرش.

2- لو حسيتى إن حد ماشى وراكى سرعى خطواتك، لو لسه قدامك مدة ممكن تتظاهرى بإجراء تيليفون وحاولى تقربى على قد ما تقدرى من مكان فى ناس كتير أو محلات.

3- لو كنتى فى مواصلات عامة وركب جمبك متحرش، واجهيه وممكن تطلبى مساعدة من اللى حواليكى، ومتسبيش حقك.

4- متستنيش أن المتحرش بينتقل من مرحلة الكلام لمرحلة الفعل، اسبقيه بنظرة حادة أو رد فعل صارم وواجيه واتكلمى لأن عدم كلامك يجعله يتجراء.

5- لو خدتى دروس دفاع عن النفس ده هيساعدك إنك تتصدى للتحرش أو الاعتداء الجنسى لو حصلك أو حصل لغيرك وكمان هيزود ثقتك فى نفسك.

6- لو كنتى مقررة إنك هتعملى محضر للمتحرش، يبقى لازم تعرفى على الأقل اسم المتحرش فى حالة لو مقدرتيش تاخديه للقسم معاكى، ومهم جدا تجمعى أكبر قدر من المعلومات عن حادثة التحرش‏ "المكان‏، الزمان، والوقت، ولو فى شهود عيان"، ومتقلقيش بالشهود من غيرهم هيتعملك المحضر بس بيهم موقفك أقوى وتقدرى تصعدى المحضر لقضية.