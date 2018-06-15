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كوريا الجنوبية وأمريكا تناقشان وقف التدريبات العسكرية المشتركة

الجمعة، 15 يونيو 2018 11:08 ص
كوريا الجنوبية وأمريكا تناقشان وقف التدريبات العسكرية المشتركة القوات الكورية الجنوبية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، قيام وزير الدفاع سونج يونج مو، بإجراء محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكى جيمس ماتيس، لمناقشة قضية وقف التدريبات العسكرية المشتركة بين الجانبين، وهى القضية التى أثارها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وتبادل الوزيران - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - وجهات النظر حول تدريبات "أولجى حماة الحرية" المرتقبة فى شهر أغسطس القادم، وغيرها من التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين خلال الاتصال الهاتفى الذى استمر لمدة نصف ساعة، مساء أمس الخميس.

وشرح الوزير سونج، لنظيره الأمريكى موقف الرئيس الكورى الجنوبى "مون جيه إن"، من أن هناك حاجة لتغييرات مرنة للضغط العسكرى على كوريا الشمالية والمراجعة الدقيقة للتدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وذلك بموجب روح بناء الثقة المتبادلة الذى اتفقت عليه الكوريتان فى إعلان بانمونجوم، فى حال استمرار المحادثات بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة لتنفيذ إجراءات نزع السلاح النووى وحل علاقات العداء، وذكرت الوزارة، أن الوزيرين اتفقا على بذل الجهود الدفاعية باستمرار على أساس التحالف القوى بين البلدين من أجل تنفيذ اتفاقات قمة كوريا الشمالية - أمريكا.


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