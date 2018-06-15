قوات التحالف العربى تقترب من السيطرة على مطار الحديدة باليمن

رويترز

تقترب قوات التحالف العربى من دخول مطار ميناء الحديدة فى اليمن، اليوم الجمعة، حيث استعد التحالف للسيطرة على المدينة فى أكبر معركة فى الحرب المستمرة منذ 3 أعوام، وقصفت طائرات التحالف المناطق الساحلية جنوب شرقى المدينة التى يسيطر عليها الحوثيون.

ونسب تلفزيون العربية إلى مسئولين عسكريين يمنيين، قولهم، إن قوات التحالف العربى تقدمت لتصبح على بعد أمتار من المطار ودخلت منطقة المنظر القريبة، كما قصفت طائرات حربية الطريق الرئيسى الذى يربط الحديدة بصنعاء لمنع وصول تعزيزات للحوثيين المتحالفين مع إيران الذين يسيطرون على العاصمة ومعظم المناطق المأهولة فى اليمن.

وتكافح الأمم المتحدة لمنع توقف العمليات فى ميناء الحديدة وهو شريان الحياة الرئيسى للبلد الذى يواجه 8.4 مليون من سكانه المجاعة، وقال مصدر دبلوماسى فى الأمم المتحدة، إن 5 سفن تجارية تفرغ حمولتها فى الميناء، فيما قال ديفيد بيزلى المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، فى بيان، "أدعو كل أطراف الصراع للوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واتخاذ خطوات عملية لاحترام القانون الإنسانى الدولى".