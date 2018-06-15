فيديو.. السيسي يغادر مسجد المشير بعد أداء صلاة العيد بحضور رجال الدولة وأبناء الشهداء

كتب سمير حسنى

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة، بعد أدائه صلاة عيد الفطر المبارك فى حضور كبار رجال الدولة، و100 طفل من أبناء شهداء الجيش والشرطة، وشهدت مغادرته معانقة أبناء الشهداء.

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوى فى حضور كبار رجال الدولة، بحضور كبار رجال الدولة فى مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعلى عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد أحمد زكى، وزير الدفاع.

وأم المصلين فى صلاة العيد الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار الرئيس للشئون الدينية.

وكان مسجد المشير طنطاوى استعد لاستقبال الرئيس السيسي، الذى أدى صلاة عيد الفطر المبارك وسط حضور 100 طفل من أبناء شهداء الجيش والشرطة.

ويحتفل الشعب المصرى بعيد الفطر المبارك اليوم، الجمعة.