فورين بوليسى: الصين تتوسع فى الشرق الأوسط مهددة النفوذ الأمريكى

كتبت: إنجى مجدى

قالت مجلة فورين بوليسى الأمريكية، إن الصين باتت تنظر إلى أزمة الشرق الأوسط كفرصة لتعزيز أجندتها الجيوسياسية.

وبحسب تقرير للمجلة على موقعها الإلكترونى، الجمعة، فأن الصين تعمل حاليا على تسريع شراكتها فى الشرق الأوسط، تلك المنطقة التى كانت قبلا هامشية بالنسبة لها. مضيفة أن زيادة التجارة والاستثمارات وتقوية التبادل الدبلوماسى وتوسيع العلاقات العسكرية تعمل على تغيير مكانة الصين تدريجيا فى المنطقة.

وأضافت أنه ما لم تتمكن واشنطن من تحويل تركيزها عن الأزمات الحالية، فقد تحقق بكين طموحاتها فى شرق أوسط ضمن مدارها الاقتصادى والدبلوماسى الخاص، حيث تظل الولايات المتحدة مسئولة عن معالجة أكثر التحديات المستعصية فى المنطقة.

وتقليديا، كان النفط بمثابة الغراء الذى يربط علاقات أمريكا مع الدول العربية الرئيسية. غير أنه فى حين أعادت الولايات المتحدة تنشيط إنتاجها المحلى من النفط من خلال ثورة النفط الصخرى وخفضت اعتمادها على النفط الأجنبى، ارتفعت واردات الصين من الطاقة من المنطقة مع تزايد الطلب فى الشرق الأوسط على الطاقة فى الداخل أيضا. واليوم، وبينما تسعى بكين إلى تنويع مصادرها من النفط الأجنبى بعيدا عن المنطقة، فأنها لا تزال من بين أكبر ثلاثة مستوردين من المملكة العربية السعودية والعراق وإيران.