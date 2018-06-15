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فرنسا تدين بشدة هجوم عناصر متطرفة على منطقة الهلال النفطى فى ليبيا

الجمعة، 15 يونيو 2018 08:09 ص
فرنسا تدين بشدة هجوم عناصر متطرفة على منطقة الهلال النفطى فى ليبيا جانب من العنف فى ليبيا _ صورة أرشيفية
باريس أ ش أ
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أعربت فرنسا عن إدانتها الشديدة للهجوم الذى شنته، الخميس، عناصر متطرفة فى منطقة الهلال النفطى بليبيا ضد المنشآت البترولية بسيدرا ورأس لانوف والقوات المدافعة عنها.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية انييس فون دير مول - فى بيان - بأن الموارد النفطية لليبيا هى ملك للشعب الليبى ويتعين أن تظل تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط وأن يستفيد منها كل الليبيين.

وأكدت المتحدثة أن بلادها مصرة على أن يتم إيجاد حل سياسى دائم فى ليبيا عبر تنظيم انتخابات محلية ورئاسية وتشريعية تم الاتفاق على جدولها الزمنى خلال مؤتمر باريس فى 29 مايو، مشيرة فى الوقت ذاته إلى من سيعرقلون هذه العملية سيخضعون للمحاسبة.

كما أكدت دعم بلادها الكامل لوساطة المبعوت الأممى إلى ليبيا غسان سلامة من أجل التوصل سريعا إلى حل شامل وتحقيق المصالحة الوطنية توحيد كل مؤسسات البلاد تحت قيادة سلطة مدنية.

 


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هجوم عناصر متطرفة

منطقة الهلال النفطى

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