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الجمعة، 15 يونيو 2018 06:35 م
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"غازبروم" تستأنف محادثاتها مع كوريا الجنوبية لبناء خط غاز عبر جارتها الشمالية

الجمعة، 15 يونيو 2018 05:08 م
"غازبروم" تستأنف محادثاتها مع كوريا الجنوبية لبناء خط غاز عبر جارتها الشمالية شركة غازبروم - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية فيتالى ماركيلوف، اليوم الجمعة، أن الشركة وكوريا الجنوبية استأنفتا محادثاتهما بشأن بناء خط أنابيب لنقل الغاز عبر كوريا الشمالية.

وقال ماركيلوف -حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - " فيما يتعلق بخط أنابيب نقل الغاز عبر أراضى كوريا الشمالية، فهذا المشروع ليس جديدا، نحن بدأنا مناقشة هذه المسألة فى عام 2011 مع الجانب الكورى، وتم اختيار الطرق وجرت محادثات مع كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، ثم تصاعدت التوترات بين الكوريتين وتم إيقاف المحادثات".

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم: "اليوم اختلف الوضع السياسى بعض الشىء، وتوجه الجانب الكورى الجنوبى إلى غازبروم بشأن استئناف هذا المشروع، وجرت سلسلة من المحادثات فى هذه الجزئية وهذه المحادثات مستمرة".


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غازبروم

كوريا الجنوبية

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