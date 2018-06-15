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عباس شومان وكيل الأزهر: صلاة العيد باستاد سوهاج على المذهب "الحنفى" صحيحة

الجمعة، 15 يونيو 2018 07:25 ص
عباس شومان وكيل الأزهر: صلاة العيد باستاد سوهاج على المذهب "الحنفى" صحيحة الدكتور عباس شومان
سوهاج محمود مقبول
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قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف في تصريح خاص لليوم السابع أن صلاة عيد الفطر التى أم فيها المصلين اليوم بساحة استاد سوهاج الرياضى بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ الإقليم، واللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير الأمن والقيادات التنفيذية والشعبية تمت على المذهب الحنفى .

وأشار أن فضلية وكيل الأزهر الشريف أن المذهب الحنفى يكبر الإمام مرات بعد تكبيرة الإحرام فى الركعة الأولى قبل القراءة وفى الركعة الثانية يكبر 3 مرات قبل تكبيرة الركوع وقبل القراءة، وقد تبين أن المصلين اعتادوا على تأدية صلاة العيد على المذهب الشافى والمالكى والذى يكبر الإمام قبل القراءة من الركعتين لذا طالب البعض بإعادة الصلاة وتمت إعادتها فعليا ظنا منى أن خطأ قد وقع فى الصلاة لم أنتبه إليه .

وأوضح وكيل الأزهر حين قمت بإعادة الصلاة على نفس المذهب "الحنفى" وبنفس الكيفية اعترض البعض مرة أخرى فطلبت من أحد المشايخ الذين يصلون على المذهب المالكى أن يصلى بهم صلاة العيد فصلاها.

وأكد شومان أن ما حدث هو مجرد خطأ من البعض منهم لعدم درايته بالمذاهب أم أنه مقصود من البعض لإثارة البلبلة لسبب غير معلوم والصلاة صحيحة ولا يوجد بها أى خطأ.

يذكر أن صلاة عيد الفطر المبارك شهدت قبل انطلاقها بعض المناوشات من قبل بعض الأهالى بمحافظة سوهاج غير معلوم انتمائهم حاولوا تعطيل بداية الصلاة وبعد الانتهاء منها قاموا أيضا بترديد بعض الهتافات وقامت الأجهزة الأمنية بتشديد الخدمات الأمنية حول القيادات من الأزهر والمحافظة، وتأمينهم حتى وصول الاستراحات الخاصة بهم.

 


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