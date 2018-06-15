عامل وراء قتل موظفة وصاحبة محل سجائر وسرقة 110 خرطوشة بمدينة نصر

كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثة موظفة، وصاحبة محل بيع سجائر، مقتولة داخل شقتها بمدينة نصر، والذى تبين أن عامل سابق بمقهى بالمنطقة وراء التخلص منها، حيث خطط لسرقتها لعلمه بإقمتها بمفردها وحيازتها مبالغ مالية حصيلة نشاطها، حيث تسلل لشقتها، وأثناء ذلك شعرت به، وهو ما دفعه لتسديد الطعنات لها وقتلها، والاستيلاء على هاتفها و110 خرطوشة سجائر، وقام ببيعهم بمبلغ 25 ألف جنيه، فتم ضبطه، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الجريمة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا بوجود سيدة متوفية داخل شقة، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "منال م س" 54 سنة، موظفة، وصاحبة محل لبيع السجائر بذات العقار سكنها، وتم العثور على جثمانها مسجاة على ظهرها بجوار سرير غرفة نومها وترتدى ملابسها كاملة، وبها إصابات عبارة عن 3 جروح طعنية بالبطن، كدمات بالوجه، وعثر بجوارها على سلاح أبيض عبارة عن "سكين مدممة"، كما تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة.

وبسؤال "نشوى م س" 54 سنة، ربة منزل، شقيقة المجنى عليها، قررت بأنها توجهت للاطمئنان على شقيقتها فاكتشفت وفاتها، وسرقة هاتفها المحمول، و110 خرطوشة سجائر، ولم تتهم أو تشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.

ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عماد ا ر" 31 سنة، عامل سابق بمقهى كائنة بالمنطقة سكن المجنى عليها، والمطلوب التنفيذ عليه فى 10 أحكام حبس جزئى "تبديد" بإجمالى حبس 8 سنوات و5 شهور.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وضبط المتهم بحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، ومبلغ 10.550 جنيه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية ولعمله سابقا بمقهى كائنة بمحل البلاغ، وتردده على المجنى عليها لشراء المعسل والسجائر، وعلمه بأنها تقيم بمفردها واحتفاظها بمبالغ ماليه متحصلات تجارتها فخطط لسرقتها، وفى سبيل ذلك تسلل إلى شقتها ليلا حيث تصادف أن باب الشقة مفتوح وفور دخوله استشعرت به المجنى عليها فاستغاثت بالجيران فعاجلها بعدة طعنات باستخدام سلاح ابيض " سكين " تحصل عليه من داخل مطبخ شقة المجنى عليها محدثا إصابتها التي أودت بحياتها واستولى على المسروقات وفر هاربا.

وأضاف بقيامه بالتصرف فى السجائر بالبيع لدى عميله عامل "حسن النية"، بمبلغ 25,100 جنية تحصل منه على مبلغ 17,500 جنية من أصل المبلغ المتفق عليه، وانفق جزء منه فى شراء 2 هاتف محمول ضبطا بإرشاده وان المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة، كما تم بإرشاد المتهم ضبط العميل وضبط بحوزته 107 خرطوشة سجائر من متحصلات الواقعة وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها وأنكر علمه أنها من متحصلات حادث سرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.