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طائرات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مطلقى البالونات المشتعلة على حدود غزة

الجمعة، 15 يونيو 2018 02:28 م
طائرات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مطلقى البالونات المشتعلة على حدود غزة طائرات إسرائيلية - أرشيفية
أ ش أ
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استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، الفلسطينيين مطلقى البالونات والطائرات الورقية المشتعلة عند حدود قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال أطلقت صاروخين صوب مطلقى الطائرات الورقية شرق البريج وسط قطاع غزة، فيما أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال، أن طائرة أطلقت نيرانا "تحذيرية" باتجاه متظاهرين كانوا يستعدون لإطلاق بالونات مشتعلة، كما أطلقت النار باتجاه سيارة كانت تنقل هذه البالونات إلى الحدود.

وأضاف الناطق فى بيان وزعه على وسائل الإعلام العبرية، إن الجيش ينظر بخطورة بالغة إلى ظاهرة إطلاق البالونات والطائرات المشتعلة باتجاه حقول ومزارع ومنازل المستوطنين فى محيط قطاع غزة، وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن حريقين شبا اليوم بسبب الطائرات الورقية المشتعلة، فى حقول بمحيط قطاع غزة.

 


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