ضبط 5025 هاربا من أحكام فى حملة أمنية مكبرة بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 5 هاربين من جناية قتل وسرقة ومخدرات وضبط 1721 هاربا من أحكام قضائية فى جنح الحبس الجزئى و305 محكوم علية فى المستأنف، وضبط 2875 هاربا من أحكام فى غرامة و119 هاربا من حكم فى مخالفة، بإجمالى أحكام 5025 وتحصيل 191102 جنيه غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.