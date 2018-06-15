video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 10:03 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط عاطل بحوزته حشيش لترويجه فى العيد بالعاشر من رمضان

الجمعة، 15 يونيو 2018 09:38 ص
ضبط عاطل بحوزته حشيش لترويجه فى العيد بالعاشر من رمضان مخدرات - صورة أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق
ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، بإشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش والعقاقير المخدرة، قبل ترويجها فى احتفالات عيد الفطر بالمدينة.
 
 
وكان اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، تلقى اخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، أثناء قيام العقيد حسام القصبى رئيس وحدة تأمين المدينة، برئاسة اللواء منصور لاشين، واللواء إيهاب لمعي، مساعدا مدير أمن الشرقية، بتفقد الوضع الأمنى بالمدينة، تم ضبط سيارة ملاكى رقمها ر ب أ، 1684، قيادة" سيد م إ ف" مقيم العاشر من رمضان، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 100 جرام وعقاقير مخدرة، وتم تحرير المحضر 6180 جنايات أول العاشر 2018.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 391 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات فى حملة مرورية بمطروح

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

حشيش

العاشر من رمضان

مدير امن الشرقية




لا تفوتك
حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة