ضبط عاطل بحوزته حشيش لترويجه فى العيد بالعاشر من رمضان

الشرقية- فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، بإشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش والعقاقير المخدرة، قبل ترويجها فى احتفالات عيد الفطر بالمدينة.

وكان اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، تلقى اخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، أثناء قيام العقيد حسام القصبى رئيس وحدة تأمين المدينة، برئاسة اللواء منصور لاشين، واللواء إيهاب لمعي، مساعدا مدير أمن الشرقية، بتفقد الوضع الأمنى بالمدينة، تم ضبط سيارة ملاكى رقمها ر ب أ، 1684، قيادة" سيد م إ ف" مقيم العاشر من رمضان، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 100 جرام وعقاقير مخدرة، وتم تحرير المحضر 6180 جنايات أول العاشر 2018.