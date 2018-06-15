ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين فى حملة أمنية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية.

أسفرت الحملة عن ضبط 2 سلاح نارى طبنجة وفرد خرطوش و2طلقة خرطوش كما تم ضبط 365 جرام حشيش و36 جرام هيروين و169 قرصا مخدرا و50 جرام من مخدر الفودووضبط 17 قطعة سلاح أبيض، و7متهمين هاربين، و5 مراقبين هاربين.كما تمكنت الحملة من ضبط 41عناصر إجرامية من العناصر الخطرة، 29 مسجل شقى خطر، و12 متهما لهم كارت معلومات جنائية، وضبط 900 صاروخ نارى محدث صوت.

كما تمكنت من ضبط 63 قضية تموينية متنوعة ،وقضية أموال عامة وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات .