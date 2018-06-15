video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 04:54 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

صور..مظاهرة فى نيويورك ضد قرار إدارة ترامب فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم

الجمعة، 15 يونيو 2018 03:04 ص
صور..مظاهرة فى نيويورك ضد قرار إدارة ترامب فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم مظاهرة فى نيويورك ضد قرار فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
إضافة تعليق

خرجت مظاهرة فى نيويورك، ضد قرار إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والتى تقضى بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم.

ودافعت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترمب عن سياستها التى تقضى بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم، فى وقت طالبت الأمم المتحدة بوقف ما وصفته بـ"الانتهاك الخطير" لحقوق الأطفال.

لكن ترمب الذى أمر دوريات مراقبة الحدود قبل شهر بتطبيق سياسة الفصل لردع مهاجرين آخرين من عبور الحدود، ألقى باللوم على الديمقراطيين وسط تزايد الانتقادات محليا وعلى الصعيد الدولي.

وقال عبر "تويتر" إن "فصل العائلات عند الحدود مرده التشريعات السيئة التى مررها الديمقراطيون، يجب تغيير قوانين الأمن على الحدود، لكن الديموقراطيين غير منضبطين".

من جهته، أكد وزير العدل جيف سيشنز أن سياسة "عدم التساهل" قانونية وضرورية لردع آلاف العائلات التى تعبر الحدود وتطلب اللجوء كل شهر.

وقال عبر الإذاعة "علينا ايصال هذه الرسالة، ستتم ملاحقتكم قضائيا فى حال أتيتم بطريقة غير شرعية. وإذا أحضرتم الأطفال فستتم ملاحقتكم قانونيا كذلك". وأضاف "إذا لم يشأ الناس أن يفصلوا عن أطفالهم فعليهم ألا يحضروهم معهم".

جاءت تصريحاته بعدما حثت الأمم المتحدة واشنطن على وقف هذه السياسة "فورا". وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدسانى إن "على الولايات المتحدة أن توقف فورًا هذه الممارسات. إن فصل العائلات يرقى إلى التدخل الاعتباطى والمخالف للقانون فى حياة الأسر، ويعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الطفل".

وأضافت أن اللجوء إلى سجن المهاجرين وتفريق العائلات كإجراء رادع يتعارض مع معايير ومبادئ حقوق الإنسان. وأكدت أن "الاعتقال لم يكن يوماً فى صالح الطفل ويمثل على الدوام انتهاكا لحقوقه".

احتجاج فى نيويورك ضد قرار فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم
احتجاج فى نيويورك ضد قرار فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم

 

احتجاجات فى نيويورك ضد قرار الإدارة الأمريكية
احتجاجات فى نيويورك ضد قرار الإدارة الأمريكية

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

مظاهرات ضد قرار إدارة ترامب فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم
مظاهرات ضد قرار إدارة ترامب فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم

 

مظاهرة فى أمريكا ضد قرار ترامب
مظاهرة فى أمريكا ضد قرار ترامب

 

مظاهرة فى نيويورك
مظاهرة فى نيويورك

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إدارة ترامب تدافع عن فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم

وزير العدل الأمريكى يهدد بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم

مظاهرة

نيويورك

قرار ترامب

فصل أطفال المهاجرين

الهجرة إلى أمريكا




لا تفوتك
تعرف على كيفية أداء صلاة العيد وسننها ووقتها

تعرف على كيفية أداء صلاة العيد وسننها ووقتها

بالأسماء.. القائمة الكاملة لوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى

بالأسماء.. القائمة الكاملة لوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى

وزير الداخلية الجديد ينتمى لمدرسة الأمن الوطنى.. تاريخ حافل فى اصطياد كوادر الإرهاب.. صاحب مبادرة مداهمة معسكرات الإرهابيين بالصحراء.. تخرج من كلية الشرطة بالثمانينات وتدرج فى المناصب حتى تولى الحقيبة الوزارية

وزير الداخلية الجديد ينتمى لمدرسة الأمن الوطنى.. تاريخ حافل فى اصطياد كوادر الإرهاب.. صاحب مبادرة مداهمة معسكرات الإرهابيين بالصحراء.. تخرج من كلية الشرطة بالثمانينات وتدرج فى المناصب حتى تولى الحقيبة الوزارية

من هو وزير الدفاع الجديد؟.. الفريق محمد زكى شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهورى فى عهد المعزول ورقى لرتبة فريق العام الماضى.. رفض فض اعتصام الاتحادية بالقوة وانحاز لمطالب الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013

من هو وزير الدفاع الجديد؟.. الفريق محمد زكى شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهورى فى عهد المعزول ورقى لرتبة فريق العام الماضى.. رفض فض اعتصام الاتحادية بالقوة وانحاز لمطالب الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013

شاهد.. روسيا تمزق شباك السعودية بخماسية نظيفة فى افتتاح كأس العالم

شاهد.. روسيا تمزق شباك السعودية بخماسية نظيفة فى افتتاح كأس العالم

كوبر: محمد صلاح سيلعب أمام أوروجواى بنسبة 100%

كوبر: محمد صلاح سيلعب أمام أوروجواى بنسبة 100%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة