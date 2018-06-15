صور.. مسلمو العالم يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

أدى آلاف المسلمين فى جميع أنحاء العالم صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك، حيث تجمعوا فى ساحات المساجد لأداء الصلاة وتهنئة بعضهم البعض بانتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك، واصطحب المصلون معهم نسائهم وأبنائهم ليشاركوهم فرحة العيد .

وتهافت ملايين المصلين فى دول العالم على المساجد مرددين هتافات التسبيح والتكبير والحمد، وتحتفل معظم الدول العربية والإسلامية اليوم الخميس بأول أيام عيد الفطر بعد شهر رمضان المبارك .



استعدادت الصلاة فى الهند



أطفال فى الهند



أطفال يلعبون عقب صلاة العيد



العاب الاطفال فى الهند



جانب من الصلاة فى الهند



سيدات يصلين عيد الفطر فى اندونيسيا



سيلفى العيد فى إندونيسيا



صلاة العيد فى الهند



صلاة العيد فى جنوب أفريقيا



صلاة عيد الفطر فى الفلبين



صلاة عيد الفطر فى الهند



مسلمات الفلبين



مسلمات فى الفلبين يصلين العيد



مسلمات فى الفلبين



مسلمو الفلبين يصلون العيد



مسلمو الفلبين يؤدون صلاة العيد



مسلمو اليمن يستعدون لصلاة العيد