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صور.. مسلمو العالم يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

الجمعة، 15 يونيو 2018 05:29 ص
صور.. مسلمو العالم يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك صلاة عيد الفطر
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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أدى آلاف المسلمين فى جميع أنحاء العالم صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك، حيث تجمعوا فى ساحات المساجد لأداء الصلاة وتهنئة بعضهم البعض بانتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك، واصطحب المصلون معهم نسائهم وأبنائهم ليشاركوهم فرحة العيد .

وتهافت ملايين المصلين فى دول العالم على المساجد مرددين هتافات التسبيح والتكبير والحمد، وتحتفل معظم الدول العربية والإسلامية اليوم الخميس بأول أيام عيد الفطر بعد شهر رمضان المبارك .

استعدادت الصلاة فى الهند
استعدادت الصلاة فى الهند

 

أطفال فى الهند
أطفال فى الهند

 

أطفال يلعبون عقب صلاة العيد
أطفال يلعبون عقب صلاة العيد

 

العاب الاطفال فى الهند
العاب الاطفال فى الهند

 

جانب من الصلاة فى الهند
جانب من الصلاة فى الهند

 

سيدات يصلين عيد الفطر فى اندونيسيا
سيدات يصلين عيد الفطر فى اندونيسيا

 

سيلفى العيد فى إندونيسيا
سيلفى العيد فى إندونيسيا

 

صلاة العيد فى الهند
صلاة العيد فى الهند

 

صلاة العيد فى جنوب أفريقيا
صلاة العيد فى جنوب أفريقيا

 

صلاة عيد الفطر فى الفلبين
صلاة عيد الفطر فى الفلبين

 

صلاة عيد الفطر فى الهند
صلاة عيد الفطر فى الهند

 

مسلمات الفلبين
مسلمات الفلبين

 

مسلمات فى الفلبين يصلين العيد
مسلمات فى الفلبين يصلين العيد

 

مسلمات فى الفلبين
مسلمات فى الفلبين

 

مسلمو الفلبين يصلون العيد
مسلمو الفلبين يصلون العيد

 

مسلمو الفلبين يؤدون صلاة العيد
مسلمو الفلبين يؤدون صلاة العيد

 

مسلمو اليمن يستعدون لصلاة العيد
مسلمو اليمن يستعدون لصلاة العيد

 

مئات السيدات فى اندونيسيا يؤدون صلاة العيد
مئات السيدات فى اندونيسيا يؤدون صلاة العيد

 

 


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