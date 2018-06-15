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صور.. محافظ الجيزة يتفقد دار أيتام الأورمان ويوجه بتنظيم رحلة للأطفال

الجمعة، 15 يونيو 2018 07:39 ص
صور.. محافظ الجيزة يتفقد دار أيتام الأورمان ويوجه بتنظيم رحلة للأطفال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة ، منذ قليل، جمعية الأورمان لرعاية الأيتام، برفقه اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة، والمهندس عبد الرحمن الشهاوى، السكرتير العام المساعد، ومجدى حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعى.
 
 
وهنأ المحافظ أطفال الدار بعيد الفطر كما وزع "عيدية العيد" عليهم، وتفقد الدالى غرف الدار واطمأن على الخدمات المقدمة لضيوف الدار.
 
واستمع محافظ الجيزة لشرح من مجدى حسن مدير التضامن بالجيزة، عن كيفية دخول الأطفال للدار والدور الأخرى وأعمارهم ، كما التقط صورا تذكارية مع الأطفال ومسئولى الدار.
 
ووجه المحافظ بتنظيم زيارة للأطفال للألعاب الترفيهية بإحدى الحدائق اليوم للاحتفال بالعيد، كما وجه بتوفير سياره خاصة من المحافظة لنقل الأطفال، بصحبه أحد أفرد مكتب المحافظ.
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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