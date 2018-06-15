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الجمعة، 15 يونيو 2018 08:17 م
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صور.. ماكرون يرفض تشكيل "محور" لسياسات الهجرة فى أوروبا

الجمعة، 15 يونيو 2018 06:23 م
صور.. ماكرون يرفض تشكيل "محور" لسياسات الهجرة فى أوروبا ماكرون وكونتي
(رويترز)
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رفض الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة تشكيل ما يسمى "بمحور" لسياسات الهجرة مؤلف من ألمانيا والنمسا وإيطاليا وقال إنه يذكر بأحلك الأوقات التى مرت بها أوروبا.

وقال ماكرون فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى: "تتحدثون عن محور، لا أثق فى تلك المصطلحات الشائعة التى لم تأت لنا بأى حظ طيب على مدى التاريخ".

وقال وزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفر يوم الأربعاء إن على النمسا وإيطاليا التحالف مع ألمانيا للعمل على مستوى وزارات الداخلية للتنسيق فيما يخص الأمن والهجرة.

وقال ماكرون "الدولة تصبح ملتزمة بالكلمات التى يدلى بها رؤساء حكوماتها أو رؤساؤها".

وأضاف "لإيطاليا رئيس للحكومة ولفرنسا رئيس ولألمانيا رئيس للحكومة. وإذا أرادت الدول الاتفاق على شيء فيجب أن يكون على هذا المستوى."

الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإيطالي
الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإيطالي

 

كلمة ماكرون
كلمة ماكرون

 

ماكرون وكونتي
ماكرون وكونتي

 

مؤتمر ماكرون وكونتي
مؤتمر ماكرون وكونتي

 


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