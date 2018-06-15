video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 08:20 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. رئيس لجنة الفتوى بالأزهر: الزكاة تطهر النفس من اللغو والرفث فى رمضان

الجمعة، 15 يونيو 2018 06:47 ص
صور.. رئيس لجنة الفتوى بالأزهر: الزكاة تطهر النفس من اللغو والرفث فى رمضان
كتبت منال العيسوى
إضافة تعليق

 شارك الشيخ سعيد عامر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أهالى العاشر من رمضان صلاة عيد الفطر، ووجه الشيخ سعيد التهنئة للجميع بمناسبة العيد داعيا الله أن تنعم مصر وأهلها فى كل بقاع الأرض بالخير والسلامة.

 وقال الشيخ سعيد عامر خلال خطبته فى صلاة عيد الفطر ، أن العيد فرحة لكل من صام رمضان وقام ليله وتزكى، والنبي، "صلى الله عليه وسلم" يقول: (للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه)، وفرحة الإفطار في عيد الفطر كما قال النبي، "صلى الله عليه وسلم"، لمن شعر أنه أدى الفريضة كما أمره الله تبارك وتعالي.

وأضاف عامر خلال حديثه لأهالى العاشر أن من طهر نفسه من الرفث واللغو في رمضان بأداء الزكاة التي أمر بها النبي "صلى الله عليه وسلم"، ومن وصايا النبي، "صلى الله عليه وسلم" في العيد، وأهم شيء يفعله المسلم في العيد هو صلة الأرحام، وأمرنا الله ببرها ووصلها، ومن يصل رحمه يزيد الله في عمره. 

 ففى أول أيام عيد الفطر  ، شهدت مدينة العاشر من رمضان  صلاة عيد الفطر، وسط حالة من الفرح وتوزيع البلونات والحلوى بين المعيدين وبعضهم ، وتوافد رموز مدينة العاشر من رمضان من قيادات تنفيذية وقيادات أمنية على ساحة الصلاة بجوار نادى الرواد الرياضى بساحة مستشفى التأمين الصحى .

ومنذ الصباح الباكر خرج اهالى مدينة العاشر من رمضان كلا لوجهته طبقا لمحل سكنة حيث ضمت العاشر اكثر من 14 ساحة للصلاة مثل ساحة مجلس الأمناء بجوار التأمين الصحي، وساحة المجاورة التالتة أمام المسرح، وساحة مسجد التوحيد بجانب صيدناوي، وساحة داخل ملعب نادي الرواد، و- ساحة أمام مسجد الرحمن بالحي العاشروساحة المجاورة 15، و- ساحة المجاورة 45 ، وساحة حزب النور أمام المجاورة 11، وساحة المجاورة 2، وساحة المجاورة 39 وساحة المجاورة 30وساحة الحي الرابع عشر وساحة المجاورة 36 ساحة حي الياسمين وساحة المجاورة ٥٩. ساحة المجاورة ٢٤

الشيخ سعيد عامر يأم المصلين بساحة التأمين الصحى
الشيخ سعيد عامر يأم المصلين بساحة التأمين الصحى

 

الشيخ سعيد عامر يهنىء أهالى العاشر بعيد الفطر
الشيخ سعيد عامر يهنىء أهالى العاشر بعيد الفطر

 

المسنين فى المقدمة يساحات الصلاة بالعاشر
المسنين فى المقدمة يساحات الصلاة بالعاشر

 

انتهاء الصلاة والمعايدة
انتهاء الصلاة والمعايدة

 

اهالى العاشر بساحة التأمين الصحى
اهالى العاشر بساحة التأمين الصحى

 

تخصيص مصلى للرجال وأخر للنساء فى ساحات الصلاة
تخصيص مصلى للرجال وأخر للنساء فى ساحات الصلاة

 

جانب من المصلين
جانب من المصلين

 

نائب جمعية المستثمرين الدكتور محى حافظ خلال مشاركة اهالى العاشر صلاة العيد
نائب جمعية المستثمرين الدكتور محى حافظ خلال مشاركة اهالى العاشر صلاة العيد

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور ..أسامة الأزهرى يلقى خطبة العيد بمسجد المشير.. يؤكد لأبناء الشهداء: آباؤكم شيدوا درعا لحماية الوطن وعليكم إكمال المسيرة.. وللمصريين: خالص التهانى لمصر العظيمة.. ويؤكد: آيات القرآن صانعة للحضارة

اخبار مصر

اخبار مصر النهاردة

اخبار المحافظات

اخبار محافظة الشرقية

العاشر من




لا تفوتك
حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة