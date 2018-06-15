صور.. رئيس لجنة الفتوى بالأزهر: الزكاة تطهر النفس من اللغو والرفث فى رمضان

كتبت منال العيسوى

شارك الشيخ سعيد عامر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أهالى العاشر من رمضان صلاة عيد الفطر، ووجه الشيخ سعيد التهنئة للجميع بمناسبة العيد داعيا الله أن تنعم مصر وأهلها فى كل بقاع الأرض بالخير والسلامة.

وقال الشيخ سعيد عامر خلال خطبته فى صلاة عيد الفطر ، أن العيد فرحة لكل من صام رمضان وقام ليله وتزكى، والنبي، "صلى الله عليه وسلم" يقول: (للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه)، وفرحة الإفطار في عيد الفطر كما قال النبي، "صلى الله عليه وسلم"، لمن شعر أنه أدى الفريضة كما أمره الله تبارك وتعالي.

وأضاف عامر خلال حديثه لأهالى العاشر أن من طهر نفسه من الرفث واللغو في رمضان بأداء الزكاة التي أمر بها النبي "صلى الله عليه وسلم"، ومن وصايا النبي، "صلى الله عليه وسلم" في العيد، وأهم شيء يفعله المسلم في العيد هو صلة الأرحام، وأمرنا الله ببرها ووصلها، ومن يصل رحمه يزيد الله في عمره.

ففى أول أيام عيد الفطر ، شهدت مدينة العاشر من رمضان صلاة عيد الفطر، وسط حالة من الفرح وتوزيع البلونات والحلوى بين المعيدين وبعضهم ، وتوافد رموز مدينة العاشر من رمضان من قيادات تنفيذية وقيادات أمنية على ساحة الصلاة بجوار نادى الرواد الرياضى بساحة مستشفى التأمين الصحى .

ومنذ الصباح الباكر خرج اهالى مدينة العاشر من رمضان كلا لوجهته طبقا لمحل سكنة حيث ضمت العاشر اكثر من 14 ساحة للصلاة مثل ساحة مجلس الأمناء بجوار التأمين الصحي، وساحة المجاورة التالتة أمام المسرح، وساحة مسجد التوحيد بجانب صيدناوي، وساحة داخل ملعب نادي الرواد، و- ساحة أمام مسجد الرحمن بالحي العاشروساحة المجاورة 15، و- ساحة المجاورة 45 ، وساحة حزب النور أمام المجاورة 11، وساحة المجاورة 2، وساحة المجاورة 39 وساحة المجاورة 30وساحة الحي الرابع عشر وساحة المجاورة 36 ساحة حي الياسمين وساحة المجاورة ٥٩. ساحة المجاورة ٢٤



الشيخ سعيد عامر يأم المصلين بساحة التأمين الصحى



الشيخ سعيد عامر يهنىء أهالى العاشر بعيد الفطر



المسنين فى المقدمة يساحات الصلاة بالعاشر



انتهاء الصلاة والمعايدة



اهالى العاشر بساحة التأمين الصحى



تخصيص مصلى للرجال وأخر للنساء فى ساحات الصلاة



جانب من المصلين