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صور.. تظاهرات للمعارضة اليونانية احتجاجا على الاتفاق حول اسم مقدونيا

الجمعة، 15 يونيو 2018 01:05 م
صور.. تظاهرات للمعارضة اليونانية احتجاجا على الاتفاق حول اسم مقدونيا تظاهرات فى اليونان
أ ف ب
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تظاهر عشرات المواطنين فى اليونان، اليوم الجمعة ضد الاتفاق الموقع بين اليونان ومقدونيا حول اسم مقدونيا الجديد.

وقدم حزب الديموقراطية الجديدة، أكبر أحزاب المعارضة فى اليونان مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة لعرقلة اتفاق موقع بين أثينا وسكوبيى، تعتبره المعارضة اليمينية "مسيئا" للمصالح اليونانية.

وقال زعيم الحزب كرياكوس ميتسوتاكيس خلال تقديم المذكرة أمام البرلمان "لن نقبل بتقسيم اليونانيين لنوحد صفوف المقدونيين".

تظاهرات للمعارضة اليونانية
تظاهرات للمعارضة اليونانية

ووصف رئيس الحكومة اليكسيس تسيبراس - المتوقع أن تنجو حكومته من محاولة سحب الثقة منها- المذكرة بأنها "هدية" من المعارضة.

وقال تسيبراس "إن مذكرة حجب الثقة مرحب بها، إنها هدية قيمة جدا".

وكان تسيبراس قد اتفق فى وقت سابق هذا الأسبوع مع نظيره المقدونى زوران زايف على إعادة تسمية البلد المجاور لليونان باسم "جمهورية مقدونيا الشمالية".

وستجرى عملية التصويت فى نهاية الأسبوع، ربما مساء السبت، مما سيؤخر التوقيع على اتفاق تسيبراس-زايف عند بحيرتى ليسبيس على الحدود بين اليونان ومقدونيا.

تظاهرات للمعارضة اليونانية احتجاجا على الاتفاق حول اسم مقدونيا
تظاهرات للمعارضة اليونانية احتجاجا على الاتفاق حول اسم مقدونيا

وقال تسيبراس إنه يتطلع ليعرض أمام البرلمان التسويات التى اقتربت الحكومات اليونانية السابقة من التوصل اليها فى مفاوضاتها مع سكوبيى فى السنوات ال27 الماضية.

وقال "إنها فرصة من الدرجة الأولى للحديث بشكل مفصل عما تخلى عنه البعض ومتى".

وطالما اعترضت اليونان على تسمية جارها مقدونيا لتشابه الاسم مع اسم اقليمها الشمالى، والذى كان فى الايام الغابرة مهد امبراطورية الإسكندر الكبير، والذى لا يزال مصدر فخر كبير لليونانيين فى العصر الحديث.

وقال ميتسوتاكيس "لدى التزام أمام الشعب اليونانى بأن أسعى لمنع مستقبل وطننا من ان يصبح رهنا باتفاق يسيء الى المصالح القومية".

وعلى الرغم من معارضة حزب "اليونانيين المستقلين" شريك تسيبراس فى الائتلاف الحكومى للاتفاق حول الاسم، إلا انهم أكدوا بأنهم لا يعتزمون التخلى عنه.

تظاهرات
تظاهرات

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

مظاهرات فى اليونان
مظاهرات فى اليونان

 


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