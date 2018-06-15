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صور.. الداخلية: أفرجنا عن 960 غارما بحملة "السجون بلا غارمين أو غارمات"

الجمعة، 15 يونيو 2018 02:09 م
صور.. الداخلية: أفرجنا عن 960 غارما بحملة "السجون بلا غارمين أو غارمات" جانب من العفو عن السجناء
كتب محمود عبد الراضى
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أفادت وزارة الداخلية أن قطاع مصلحة السجون، نفذ قرار رئيس الجمهوريه رقم 260 لسنة 2018 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
 
كما تم الإفراج عن 2110 سجين تنفيذا للقرار،  كما انعقدت لجنة الإفراج الشرطى بقطاع السجون وقررت الإفراج الشرطى عن 677 ممن انطبقت الشروط عليهم، بإجمالى 2787 سجينا. 
 
وفِى ذات السياق، قام قطاع السجون بالإفراج عن 960 غارم وغارمة ضمن فعاليات حملة أطلقها رئيس الجمهورية بعنوان "السجون بلا غارمين أو غارمات " هذا ولاتزال الحملة مستمرة لفحص باقى الحلات واتخاذ الإجراءات اللازمه للإفراج عنهم.
 
 
 
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