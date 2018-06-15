صور.. أمطار غزيرة وفيضانات تغرق شوارع فى المكسيك

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

تسببت عاصفة مدرية فى زوابع وأمطار غزيرة تحولت إلى فيضانات بشوارع المكسيك، وسط تساقط الأمطار الغزيرة على كثير من الولايات.

وأدت الفيضانات إلى إغلاق عدد من الطرق فى لوس كابوس بعد بلوغ العاصفة اليابسة ، بحسب صور أبرزتها وكالة رويترز للأنباء، وأوضحت الصور حالة من الفوضى فى شوارع المقاطعة بعد ارتفاع مناسيب المياه إلى مستويات عالية.

وتواصل قوات الدفاع المدنى بالمقاطعة ببذل أقصى جهد لإنقاذ أى عالقين داخل المنازل بعدما غمرت المياه مئات البيوت والمنازل.



الأمواج نتيجة للعاصفة



الرياح الشديدة فى المكسيك



المياه تغرق احد شوارع المكسيك