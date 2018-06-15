صحيفة سعودية: العملية العسكرية لتحرير "الحديدة" ترسم الفصل الأخير لتحرير اليمن

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سلطت صحيفة "اليوم" السعودية، الصادرة اليوم الجمعة، على العملية العسكرية التى أطلقها التحالف العربى لتحرير مدينة الحديدة، والتأكيد على أن ما يدور على مشارف الحديدة يرسم الفصل الأخير من فصول تحرير اليمن.

وقالت الصحيفة، فى افتتاحيتها التى جاءت تحت عنوان "الفصل الأخير لتحرير اليمن"، "يمكن القول، بطمأنينة وثقة مطلقتين، إن ما يدور على مشارف الحديدة يرسم الفصل الأخير من فصول تحرير اليمن، ذلك أن قوات الجيش اليمنى والمقاومة، بإسناد من تحالف الشرعية، أضحت تسيطر سيطرة تامة ومحكمة على مجريات العمل العسكرى، وأن عملية "النصر الذهبى" سوف تلحق بالمليشيات الحوثية هزيمة ساحقة لتعلن الشرعية بعدها انتصارها النهائى المظفر على قوات الطغيان المدعومة من قبل النظام الإيرانى.

وأضافت "رغم لجوء الحوثيين لاستخدام المدنيين كدروع بشرية لحمايتهم، إلا أن الخطة الموضوعة لتحرير الحديدة ملتزمة بفتح الممرات الآمنة للمدنيين والعمل على تحرير المحافظة بميناءها ومطارها ضمن عملية عسكرية واسعة سوف تلحق أفدح الخسائر بين صفوف الانقلابيين، فالمعركة الدائرة بفصلها الأخير سوف تتجنب المناطق المدنية وتضمن تحرير المحافظة دون خسائر بشرية فى صفوف المدنيين لتخلص الميناء اليمنى من قبضة المليشيات الحوثية التى طالما فرضت الإتاوات على الواردات لتمويل برامج الحرس الثورى الإيرانى فى اليمن".

واختتمت الصحيفة، بالتأكيد على أن "عملية النصر الذهبى الدائرة حاليا فى الحديدة سوف تحرر المحافظة بالكامل، ولن يتمكن الحوثيون بعد هذه العملية من التحرك فى ضوء سيطرة الشرعية على الأرض وفى ضوء الغارات الجوية المكثفة على مواقع وتجمعات الميليشيات التى بدأت تشعر بالاختناق والهزيمة، فالنصر المؤزر أخذ يلوح على الأرض اليمنية التى أخذ سكانها يتنفسون الصعداء وهم يرون بأم عيونهم علامة النصر".