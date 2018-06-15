شجع المنتخب المصرى وفوز برحلة لزيارة مصر

"السياحة" تطلق مسابقة التذكرة الذهبية بالمونديال لتشجيع المنتخب المصرى

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عن إطلاق مسابقة "التذكرة الذهبية" بالحملة الترويجية لمصر بروسيا، اليوم الجمعة، تزامنا مع مباراة المنتخب المصرى الأولى فى بطولة كأس العالم مع منتخب أوروجواى فى مدينة سان بطرسبورج، ثانى أكبر مدينة فى روسيا، حيث تتيح المسابقة فرصة لفوز 30 مشجع من عشاق كرة القدم برحلة لمدة أسبوع مدفوعة التكاليف إلى مصر.

وقالت وزيرة السياحة ،إن فرصة الفوز بزيارة مصر لـ 30 مشجع من عشاق كرة القدم، من خلال تشجيعهم مثل المصريين سواء كانوا موجودين خارج الملاعب التى ستقام عليها مباريات كأس العالم فى روسيا أو من أى مكان فى العالم، وذلك عن طريق رفع صورهم أو مقاطع فيديو لهم على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك أو التويتر أو الانستجرام باستخدام هاشتاج #هى دى مصر ‏ #ThisIsEgyp او @ExperienceEgypt

وأشارت إلى أنه سيتم اختيار أكثر 30 مشجع يحصلون على إعجاب وأعلى نسب مشاهدات من متابعى صفحاتهم للفوز برحلة استثنائية إلى مصر مع شخص من ذويهم وذلك بعد انتهاء بطولة كأس العالم والتى تستمر لمدة شهر.