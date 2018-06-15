سقوط 4 متهمين بحوزتهم هيروين وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من المتهم "صبرى.م.ت"41 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته 270 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "صلاح.د.م"28 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته 8 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وتمكن ضباط الحملة من ضبط كل من المتهم "أحمد.ا.ا"21 عاما سائق ومقيم الشرابية القاهرة والمتهم "أحمد.س.ح"41 عاما عاطل ومقيم مدينة نصر القاهرة وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين حال استقلالهما السيارة رقم 1076 رحلات الإسكندرية.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.