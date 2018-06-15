video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 11:01 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

سفير فلسطين بالقاهرة يشكر الرئيس السيسى لاستمرار فتح معبر رفح خلال العيد

الجمعة، 15 يونيو 2018 10:05 م
سفير فلسطين بالقاهرة يشكر الرئيس السيسى لاستمرار فتح معبر رفح خلال العيد معبر رفح
كتب: هاشم الفخرانى
إضافة تعليق
تقدم سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح بجزيل الشكر والتقدير  إلى الرئيس  عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية المصرية ، على قرار الاستمرار في فتح معبر رفح البري في الاتجاهين خلال أيام عيد الفطر المبارك،  مؤكدا أنها لفتة كريمة من الشقيقة الكبرى مصر  للتعبير عن أسمى مشاعر التضامن مع شعبنا الفلسطينى ومساندته في تخفيف معاناته.
 
 
جدير بالذكر أن مصر قامت مؤخرا بفتح معبر رفح البرى طيلة شهر رمضان المبارك للتخفيف على أبناء شعبنا الفلسطينى، وعلاج جرحى العدوان الإسرائيلي على غزة فى المستشفيات المصرية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سلطات المطار تسمح بدخول طفل فلسطينى يعانى من مرض نادر ونقله لمعبر رفح

"المقاومة الفلسطينية": مصر تقدم الدعم والمساندة لغزة.. وتفتح معبر رفح

سفير فلسطين بالقاهرة يشكر السيسى على فتح معبر رفح طوال شهر رمضان

مصر

معبر رفح

سفارة فلسطين

القاهرة




لا تفوتك
السيسي: فخور بأداء المنتخب "الرجولى" وواثق فى قدرات اللاعبين

السيسي: فخور بأداء المنتخب "الرجولى" وواثق فى قدرات اللاعبين

الكهرباء: لا تخفيف للأحمال خلال أيام العيد والاحتياطى اليومى 10 آلاف ميجا وات

الكهرباء: لا تخفيف للأحمال خلال أيام العيد والاحتياطى اليومى 10 آلاف ميجا وات

لهذا السبب ..أصوات البمب والصواريخ تسبب مضاعفات صحية لمرضى القلب

لهذا السبب ..أصوات البمب والصواريخ تسبب مضاعفات صحية لمرضى القلب

شاهد.. "حركات" كوبر خلال مباراة مصر وأوروجواى

شاهد.. "حركات" كوبر خلال مباراة مصر وأوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة