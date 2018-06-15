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سعد الحريرى ينشر صور سيلفى مع محمد بن سلمان و فلاديمر بوتين

الجمعة، 15 يونيو 2018 12:02 ص
سعد الحريرى ينشر صور سيلفى مع محمد بن سلمان و فلاديمر بوتين محمد بن سلمان و سعد الحريرى و جيانى إنفانتينو
كتب هيثم سلامة
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نشر سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى، عبر حسابه على موقع تبادل الصور انستجرام، صورسيلفى تجمعه بولى العهد السعودى محمد بن سلمان، ورئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، جيانى إنفانتينو، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال مراسم أفتتاح كأس العالم. 

وكان قد خسر المنتخب السعودى فى المباراة الإفتتاحية فى كأس العالم أمام البلد المضيف روسيا، بخمسة أهداف مقابل لا شئ، ويخوض المنتخب المصرى المباراة الأولى له فى كأس العالم أمام أوروجواى غداً. 


 
سعد الحريرى ومحمد بن سلمان و جيانى إنفانتينو على انستجرام
سعد الحريرى ومحمد بن سلمان و جيانى إنفانتينو على انستجرام
سعد الحريرى مع الرئيس الروسى بوتين
سعد الحريرى مع الرئيس الروسى بوتين
سيلفى أخر لسعد الحريرى مع بوتين
سيلفى أخر لسعد الحريرى مع بوتين

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سعد الحريرى

الحريرى

محمد بن سلمان

جيانى إنفانتينو




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