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الجمعة، 15 يونيو 2018 01:29 م
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سجن 3 من قادة الاستخبارات السابقين فى كوريا الجنوبية لتورطهم بقضايا رشاوى

الجمعة، 15 يونيو 2018 11:29 ص
سجن 3 من قادة الاستخبارات السابقين فى كوريا الجنوبية لتورطهم بقضايا رشاوى الشرطة الكورية الجنوبية
أ ش أ
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أدانت السلطات فى كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، 3 من قادة جهاز الاستخبارات السابقين فى البلاد بالسجن، لتورطهم فى تقديم رشوة للرئيسة السابقة باك جن هى.

وذكرت شبكة "فرانس 24"، أن الرشوة بلغت حوالى 3.2 مليون دولار، قدمها المدانون إلى باك جن هى، من جهاز الاستخبارات الوطنى فى كوريا الجنوبية، عندما أداروه فى الفترة ما بين عامى 2013 وحتى 2016، وأضافت الشبكة أنه تم الحكم على المدانين "لى بيونج كى" و "لى بيونج هو" من قادة جهاز الاستخبارات الكورى الجنوبى، بالسجن 3 سنوات ونصف لكل منهما، مشيرة إلى أن المدان الثالث " نام جاى جون" حكم عليه بالسجن 3 سنوات.

وأوضحت الشبكة، أن الادعاء العام فى كوريا الجنوبية طالب بسجن الرئيسة السابقة 12 عاماً أخرى لقبولها تمويلات جهاز الاستخبارات كرشاوى، حيث تقضى بالفعل حكماً بالسجن لمدة 24 عاماً، وتغريمها ملايين الدولارات لقضايا فساد واستغلال السلطة.

 


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