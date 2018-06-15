روسيا: تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن حادث حماة يثير تساؤلات موسكو

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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن حادثة حماة فى سوريا، يثير تساؤلات لدى موسكو .

وأشارت زاخاروفا، إلى أن البعثة وصلت إلى نتيجة "احتمال كبير باستخدام السارين والكلور"، على أساس دراسة المعطيات عن بعد "والتى حصل عليها عن طريق منظمة ما غير حكومية".. وفقا لوكالة انباء سبوتنيك الروسية.

وقالت زاخاروفا: "لا يمكن للصياغة إلا أن تثير الابتسامة للأسف الشديد. "احتمال كبير" أصبحت صيغة غير لائقة، والتى يتسترون بها على كل ما يحدث الآن فى العلاقات الدولية".