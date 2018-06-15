رئيس "خطة البرلمان" يوجه 5 توصيات لوزير المالية الجديد.. تعرف عليها

كتب محمد مجدى السيسى

وجه النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خمسة توصيات لوزير المالية الجديد محمد معيط خلال فترة توليه أمور الوزارة، يستعرضها "اليوم السابع" على النحو التالى:

1. الالتزام بمتهى الدقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى بأكبر قدر من المرونة مع توفير التمويل اللازم لدعم برامج الحماية الاجتماعية.

2. تطوير المنظومة الضريبية من الناحية التشريعية والإدارية.

3. البحث عن مصادر غير تقليدية لزيادة إيرادات الدولة.

4. السير قدماً فى تطبيق مشروع موازنة البرامج والأداء الذى بدأته الوزارة بالتعاون مع لجنة الخطة والموازنة منذ أكثر من عامين.

5. تنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة الواردة بتقرير الحساب الختامى عن العام المالى 2016/2017، وتوصياتها بشأن الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019.