خصم ثلاثة أشهر من خطيب مسجد فى الإسكندرية لتخلفه عن صلاة العيد بالرمل

الإسكندرية أسماء على بدر

قرر الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الجمعة خصم ثلاثة أشهر من الكادر للشيخ سلامة رزق سلامة إمام وخطيب بإدارة الرمل لتخلفه عن صلاة العيد بساحة الرحمن بمساكن العبور طريق مصطفى كامل، وإحالته للتحقيق العاجل بديوان عام الوزارة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، نظير تغيبه دون عذر وتقصيره فى عمله.

وقال "العجمى" فى تصريحات صحفية، "إننا نعمل فى دولة مؤسسات، لا مجال فيها للتراخى أو التقصير، ونحرص على الالتزام الكامل بواجبات العمل؛ حتى نساعد بكل قوة فى إعمار ونمو البلاد".