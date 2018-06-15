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حملة لوزارة السياحة تدعو العالم لاكتشاف مصر فى أكبر حدث رياضى عالمى

الجمعة، 15 يونيو 2018 06:00 م
حملة لوزارة السياحة تدعو العالم لاكتشاف مصر فى أكبر حدث رياضى عالمى حملة اكتشف مصر فى ملاعب كأس العالم
كتب : ميرفت رشاد
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المشاط تتمنى النجاح للمنتخب الوطني وتؤكد: حملة وزارة السياحة موجودة فى الملاعب لدعم وتشجيع منتخب الفراعنة

 

انطلقت أمس حملة وزارة السياحة للترويج للمقصد المصرى مع بداية أكبر حدث رياضى عالمى وهو بطولة كأس العالم فيفا ٢٠١٨، حيث ظهر شعار #ExperienceEgypt (# اكتشف مصر) على لافتات الليد المتحركة المحيطة بالملعب اليوم خلال مباراة منتخبنا الوطنى أمام منتخب أوروجواى، كما ظهرت أمس خلال مباراة المنتخب السعودى أمام منتخب روسيا.

 

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إلى أن تواجد حملة "مصر – اكتشف واستثمر" كداعم إقليمى أفريقى رسمى لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة فى روسيا، يتيح لنا الفرصة للترويج لمصر داخل الملاعب خلال الـ 64 مباراة من مباريات البطولة، وأضافت أن حملة وزارة السياحة ستكون موجودة فى الملاعب لدعم وتشجيع منتخب الفراعنة. 

 

وأكدت أن هذه الحملة تأتى فى إطار جهود وزارة السياحة المستمرة للترويج للمقصد المصرى لجذب المزيد من السائحين واستهداف شرائح عمرية مختلفة، وإيمانا منها بأهمية استغلال الأحداث العالمية الكبرى مثل بطولة كأس العالم فيفا 2018 للتسويق لمصر دوليا، حيث تجذب هذه البطولة ملايين المشجعين وعشاق كرة القدم والمشاهدين من شتى أنحاء العالم.

 

وتمنت الدكتورة رانيا المشاط كل التوفيق والنجاح للمنتخب الوطنى خلال مبارياته فى البطولة، بعد تألقه فى مباراة اليوم أمام منتخب أوروجواى.

 

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