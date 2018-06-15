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حبس مدير حملة ترامب السابق "مانافورت" بتهمة التأثير على الشهود

الجمعة، 15 يونيو 2018 07:27 م
حبس مدير حملة ترامب السابق "مانافورت" بتهمة التأثير على الشهود ترامب
(رويترز)
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أمرت قاضية اتحادية أمريكية اليوم الجمعة، بحبس بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب على ذمة المحاكمة بعد أن اتهمه المحقق الخاص روبرت مولر الأسبوع الماضى بمحاولة التأثير على الشهود.

وأمام القاضية إيمى بيرمان جاكسون بالمحكمة الاتحادية فى واشنطن قال مانافورت، الذى يتركز عليه تحقيق مولر حول دور روسيا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، اليوم الجمعة إنه غير مذنب.

لكن القاضية ألغت إخلاء السبيل بكفالة الذى حصل عليه قبل ذلك وأمرت بحبسه.

ووجه مولر سلسلة من التهم ضد مانافورت فى كل من واشنطن وفرجينيا من بينها التآمر على الولايات المتحدة، وسوف تبدأ محاكمته فى قضية واشنطن فى سبتمبر.

كما أن من المقرر بدء محاكمته عن الاتهامات ذات الصلة فى فرجينيا يوم 25 يوليو، وأنكر مانافورت جميع التهم الموجهة إليه.

وكان مدير حملة ترامب السابق خاضعا للإقامة الجبرية بمنزله وتعين عليه ارتداء أجهزة مراقبة تحدد موقعه.

 


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