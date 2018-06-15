جمارك المطار تحبط تهريب 18 آى فون لدى راكب قادم من الإمارات

كتب أحمد حمادة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى من إحباط محاولة تهريب 18 تليفون محمول لدى راكب قادم من الإمارات.

قالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولى إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول رحلة طيران الإمارات اشتبه مصطفى دوله مأمور الجمرك فى أحد الركاب نظرا لكثرة تردده وقصر مده سفره فقام مأمور الجمرك مؤمن أحمد وحيد بتفتيش حقيبته عثر بداخلها على 12 تليفون وبفحص أحد الشنط البلاستيك الموجودة على عربة الحقائب عثر على 6 تليفونات محمول فأمر عصام انور عطية مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونة من هانى وزيرى وأحمد فوزى وهانى صليب تحت إشراف هاشم مصطفى هاشم لتفتيش أمتعة الراكب فعثر على 640 عبوة رموش صناعية .

تم العد والتحريز بمعرفة محمود رجب و لؤى على تحت إشراف رءوف نظير مشرف الصالة الحمراء.