جمارك المطار تحبط تهريب ٣٦ جهاز تليفون محمول لدى راكب قادم من السعودية

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى بمبنى ركاب ١ ، برئاسة محمد كساب مدير الجمرك اليوم الجمعة محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة، تقدر قيمتها بمبلغ 400 ألف جنيه.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة انه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران النيل القادمة من ينبع، اشتبه وليد صبرى مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى قادم من السعودية نظرا لكثرة سفره وقصر مدة السفر وعند سؤال الراكب عما تحتويه الحقائب بدا عليه الإرتباك

واضافت المصادر أنه بالعرض على محمد حفظي المشرف على الصالة قرر تمرير الحقائب الخاصة بها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حسن مسئول جهاز الأشعة فأفاد بوجود أشياء متماثلة ومعتمة ، وتم تشكيل لجنة لفحص الحقائب مكونة من كلا من احمد ابراهيم عمر ومصطفى بحر لتفتيش الحقائب حيث تبين وجود 36 هاتف محمول و2 آيباد مخفاة داخل حقائبه، وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 400 ألف جنيه.

وقرر الدكتور خالد الجمال مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 1 إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم لسنة 2018.