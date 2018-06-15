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تعيين خدمات أمنية بإحدى قرى البدرشين بعد مقتل عامل فى مشاجرة

الجمعة، 15 يونيو 2018 02:00 ص
تعيين خدمات أمنية بإحدى قرى البدرشين بعد مقتل عامل فى مشاجرة مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
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عينت مديرية أمن الجيزة خدمات أمنية بقرية منشاة دهشور بالبدرشين، لمنع حدوث اشتباكات بين عائلتين، بعد مقتل عامل خلال مشاجرة.

وذكر مصدر أمنى أنه تم تعيين خدمات أمنية بأنحاء القرية، خاصة بمحيط مسكن أسرة المجنى عليه والمتهمين، تحسبا لوقوع أى اشتباكات بين العائلتين، مضيفا أن الحالة الأمنية هادئة.

وقال المصدر: إن المشاجرة نشبت بسبب اصطدام قائد سيارة ملاكى بأحد الأشخاص، مما أسفر عن إصابته بجروح، وهو ما دفع أفراد من اسرة المصاب التوجه إلى مسكن قائد السيارة بالقرية للتشاجر معه، إلا أنهم التقوا بشقيقه المجنى عليه، ونشبت بينهم مشاجرة انتهت بمقتله، نتيجة إصابته بحجر على رأسه.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ومقتل عامل يدعى "محمد" بإحدى قرى المركز.

وبإجراء التحريات تبين أن شقيق المجنى عليه أثناء قيادته سيارة ملاكى بالقرية، اصطدم بأحد الأشخاص دون قصد، مما أسفر عن إصابته، وهو ما دفع أسرة المصاب للتوجه إلى مسكن قائد السيارة فوجدوا أخيه ونشبت بينهم مشاجرة، اعتدى عليه أحدهم بضربه بحجر على رأسه، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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