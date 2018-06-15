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ترامب يعتبر تقرير وزارة العدل بشأن كلينتون "كارثى" بالنسبة لكومى

الجمعة، 15 يونيو 2018 01:51 م
ترامب يعتبر تقرير وزارة العدل بشأن كلينتون "كارثى" بالنسبة لكومى ترامب
أ ف ب
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قال الرئيس الامريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن تقريرا للجنة رقابة بشأن طريقة تعامل مكتب التحقيقات الفيدارلى (اف بي آى) مع التحقيق فى استخدام هيلارى كلينتون لبريدها الالكترونى يمثل "كارثة كبرى لجيمس كومي المدير السابق للمكتب والمكتب نفسه.

وقال ترامب، فى اول تعليق له على تقرير المفتش العام فى وزارة العدل الصادر الخميس، "إن تقرير المفتش العام كارثة كبرى لكومى وتوابعه، وللأسف، للاف بي آى".

واضاف "سيوصف كومى رسميا الان بأنه أسوأ مدير على الاطلاق فى تاريخ الاف بي آى. لقد أسديت خدمة كبيرة للشعب بطرده. صدق حدسى".

قدم تقرير لوزارة العدل الامريكية دعما جديدا لترامب، الخميس، فى معركته مع المحققين إذ اكد ان كومى "تجاوز الأسس" فى طريقة تعامله مع التحقيق في ملف هيلارى كلينتون 2016.

ولم تجد هيئة رقابة داخلية تابعة للوزارة أدلة على تحيز سياسى فى تحقيق كلينتون الذى سبب صدمة اثناء الحملة الانتخابية وربما ساعد فى هزيمتها.

ويلقى تقرير المفتش العام فى الوزارة مايكل هوروفيتز باللوم الشديد على كومى، المنتقد الشديد لترامب، معتبرا أنه تجاوز الأسس والإجراءات.

 

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دونالد ترامب

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