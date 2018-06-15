ترامب يؤكد أنه سيتصل بزعيم كوريا الشمالية الأحد

رويترز

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يعتزم الاتصال بالزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون يوم الأحد في أعقاب القمة التي جمعت بينهما يوم 12 يونيو حزيران.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز فى مقابلة عندما سئل عما يعتزم فعله في عيد الأب "في حقيقة الأمر سأتصل بكوريا الشمالية".

وقال ترامب للصحفيين في وقت لاحق خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إنه أعطى كيم رقما تليفونيا يتيح له التواصل معه مباشرة.

وأعلن الرئيس الامريكى أنه "حل الجزء الاكبر" من المشكلة النووية الكورية الشمالية وذلك بعد القمة التي عقدها مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

وصرح ترامب أن الرئيس السابق باراك أوباما اخبره قبل توليه منصبه ان "أخطر مشكلة" للولايات المتحدة هى برنامج كوريا الشمالية للاسلحة النووية مضيفا "لقد قمت بحل تلك المشكلة، لقد تم حل الجزء الاكبر من تلك المشكلة".