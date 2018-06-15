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الجمعة، 15 يونيو 2018 03:09 م
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تدهور الحالة الصحية لزوجة رئيس الوزراء الباكستانى السابق نواز شريف

الجمعة، 15 يونيو 2018 02:09 م
تدهور الحالة الصحية لزوجة رئيس الوزراء الباكستانى السابق نواز شريف رئيس الوزراء الباكستانى السابق نواز شريف
أ ش أ
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ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الحالة الصحية لزوجة رئيس الوزراء الباكستانى السابق نواز شريف، تدهورت عقب تعرضها لسكتة قلبية فى إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن.

ونقلت الشبكة عن أسرة شريف، قولها، إن "كلثوم نواز"، زوجة شريف، تم وضعها على جهاز التنفس الصناعى، مشيرة إلى أن هذه التطورات جاءت أثناء خضوعها للعلاج من جراحة سرطان الحنجرة، وقالت نجلة شريف، إن والدتها قد تدهورت صحتها أثناء إقلاعهم بالطائرة إلى لندن.

يذكر أن رئيس الوزراء الباكستانى السابق نواز شريف، لم يستطع السفر إلى لندن خلال الأسابيع الأخيرة لخضوعه للمحاكمة منذ يوليو الماضى، كما قضت المحكمة العليا الباكستانية، فى أبريل 2018، باستبعاد شريف من الترشح للانتخابات مدى الحياة بموجب إحدى مواد الدستور، وذلك بإجماع هيئة المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة، وقدم شريف استقالته بعد إقرار المحكمة العليا عدم أهليته وذلك على خلفية قضايا فساد ضده.

يُذكر أن شريف - الذى شغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينات القرن الماضى - كان متهما فى قضية فساد "وثائق بنما"، وهى وثيقة تم تسريبها من أرشيف مكتب المحاماة البنمى "موساك فونسيكا"، وسمحت بكشف أموال يخفيها مسؤولون سياسيون ورياضيون وفنانون كبار فى ملاذات ضريبية، وبين هذه الشخصيات ثلاثة من أبناء نواز شريف الأربعة.


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