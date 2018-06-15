تخفيض سعر تذكرة دخول حديقة الفسطاط 50% بمناسبة عيد الفطر

قرر المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، تخفيض رسوم دخول حديقة الفسطاط التى تعد من أكبر الحدائق العامة بالعاصمة، اليوم الجمعة، تزامنا مع أول يوم بعيد الفطر بنسبة 50% لتصبح بجنيه ونصف فقط تيسيرًا على المواطنين.

وقال المحافظ إن هناك تنسيقا مع مديرية أمن القاهرة لتكثيف التواجد الأمنى ميدانيًا للضباط والأفراد بالشوارع والميادين والمراسى والمتنزهات مع التركيز على مناطق التجمعات الجماهيرية لملاحظة الحالة الأمنية بوجه عام والتصدى لأى مخالفات أو تجاوزات تتعلق بسلوك المواطنين أو إشغالات الطرق والأرصفة بالباعة الجائلين.