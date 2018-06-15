video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 07:39 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

تخفيض سعر تذكرة دخول حديقة الفسطاط 50% بمناسبة عيد الفطر

الجمعة، 15 يونيو 2018 06:30 ص
تخفيض سعر تذكرة دخول حديقة الفسطاط 50% بمناسبة عيد الفطر حديقة الفسطاط - أرشيفية
كتب ماجد تمراز
إضافة تعليق

قرر المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، تخفيض رسوم دخول حديقة الفسطاط التى تعد من أكبر الحدائق العامة بالعاصمة، اليوم الجمعة، تزامنا مع أول يوم بعيد الفطر بنسبة 50% لتصبح بجنيه ونصف فقط تيسيرًا على المواطنين.

 

وقال المحافظ إن هناك تنسيقا مع مديرية أمن القاهرة لتكثيف التواجد الأمنى ميدانيًا للضباط والأفراد بالشوارع والميادين والمراسى والمتنزهات مع التركيز على مناطق التجمعات الجماهيرية لملاحظة الحالة الأمنية بوجه عام والتصدى لأى مخالفات أو تجاوزات تتعلق بسلوك المواطنين أو إشغالات الطرق والأرصفة بالباعة الجائلين.

 
 

 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب محافظ القاهرة يوزع 500 علبة كعك على أهالى منشية ناصر

محافظه القاهره

اخبار محافظه القاهره

عيد الفطر

حدائق القاهره




لا تفوتك
حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة