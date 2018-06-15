تجديد حبس معتز ودنان المتهم فى "حوار هشام جنينة" 15 يوما على ذمة التحقيق

كتبت أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول خالد ضياء حبس معتز شمس الدين ودنان 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليه على خلفية الحوار الذى أجراه مؤخرًا مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات.

وكان "ودنان" أجرى حوارًا صحفيًا بجريدة "هاف بوست"، فى 11 فبراير الماضي، مع المستشار جنينة، نشر خلالها إدعاءات على لسان جنينة خاصة بالمؤسسة العسكرية، وألقت قوة أمنية القبض على الصحفى معتز ودنان بمنطقة المنيب، وتم التحفظ عليه؛ لحين التحقيق معه.