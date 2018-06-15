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بكين تتوعد بالرد فى حال فرض رسوم جمركية أمريكية

الجمعة، 15 يونيو 2018 10:58 ص
بكين تتوعد بالرد فى حال فرض رسوم جمركية أمريكية المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج
أ ف ب
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أعربت بكين، اليوم الجمعة، عن استعدادها لاتخاذ إجراءات فورية للرد فى حال فرض رسوم جمركية أمريكية، بينما تستعد إدارة الرئيس دونالد ترامب للكشف عن لائحة برسوم عقابية تستهدف منتجات صينية ما يلوح بشبه حرب تجارية بين العملاقين الاقتصاديين.

وقال جينج شوانج، المتحدث باسم وزارة الخارجية فى مؤتمر صحفى، "اذا تبنت الولايات المتحدة اجراءات حمائية أحادية الجانب، تضر بالمصالح الصينية فسنرد على الفور بالاجراءات الضرورية لحماية حقوقنا ومصالحنا الشرعية بشكل حازم".

وتكشف الإدارة الامريكية، اليوم الجمعة، لائحة نهائية بالمنتجات الصينية، التي يمكن أن تفرض عليها رسوما جمركية عقابية.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الامريكى دونالد ترامب وافق على اللائحة، مساء الخميس، بعد اجتماع في البيت الابيض مع مستشاريه التجاريين، وخصوصا مسؤولين من وزارة التجارة والخزانة.

وكان ترامب أعلن، فى مارس، أن بلاده ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على ما قيمته 50 مليار دولار، من الواردات الصينية مع التركيز على قطاعات تعتبرها تحويلا لملكية فكرية.

ولوح ترامب بعدها بزيادة لائحة المنتجات المستهدفة إلى ما قيمته مئة مليار دولار، لكنه لم يتخذ اجراءات ملموسة حتى الان.

 

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