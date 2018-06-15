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بعد منتصف الليل.. هلال عيد الفطر يزين سماء الوطن العربى ويرصد بالعين المجردة

الجمعة، 15 يونيو 2018 09:18 م
بعد منتصف الليل.. هلال عيد الفطر يزين سماء الوطن العربى ويرصد بالعين المجردة هلال - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يزين هلال عيد الفطر سماء المنطقة العربية بعد منتصف الليل، ويرصد بسهوله بالعين المجردة باتجاه الأفق الغربى وهى فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافى. 
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن هلال القمر سيكون ابتعد عن وهج شمس الغروب وأصبح عالياً ومرتفعاً فى قبة السماء مقارنة بالليلة الماضية، وسواء كان الراصد يستخدم المنظار أو العين المجردة فيمكن ملاحظة أن الجانب غير المضىء من سطح القمر بنور الشمس مضاء بضوء خافت، ذلك الضوء الخافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.
 
وكان القمر وقع فى المحاق (الاقتران) يوم الأربعاء 13 يونيو عند الساعة 10: 44 مساء بتوقيت السعودية (7: 44 مساء بتوقيت غرينتش).
 
وبعد منتصف الليل يرصد القمر وقد غير موقعة نتيجة لحركته فى مداره حول الأرض وأصبح قرب كوكب الزهرة فى حالة اقتران.
 
ويعتبر هذا الوقت من الشهر القمرى مثالياً لرصد الأجسام الخافتة فى أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية من المواقع خارج المدن نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذى يطمس فى العادة الأضواء الطبيعية فى قبة السماء.
 
وبمراقبة القمر خلال الأسابيع المقبلة سوف يزداد حجمه وهو فى طريقة نحو البدر المكتمل وأيضا سيكون دليلا لتحديد موقع الكواكب المرئية حاليا مثل المشترى وزحل والمريخ والعديد من النجوم البراقة.

 


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