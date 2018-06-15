"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

كتب محمد عبد العظيم

عقب انتهاء حكومة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يتبقى الحصول على ثقة الأغلبية من قبل مجلس النواب، حيث من المقرر إن يقدم المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، برنامجَ الحكومة خلال 20 يوما من اليوم إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ومن المقرر أن يبدأ المجلس فى مناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين تتولى هذه اللجنة الخاصة دراسة برنامج الحكومة، وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة يجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه فى جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة منح الحكومة ثقة الأغلبية على 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، وبذلك يكون برنامج الحكومة أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان وحكومة المهندس مصطفى مدبولى.