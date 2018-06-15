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برلمان كازاخستان يوافق على إرسال ضباط لبعثات حفظ السلام للأمم المتحدة

الجمعة، 15 يونيو 2018 04:17 م
برلمان كازاخستان يوافق على إرسال ضباط لبعثات حفظ السلام للأمم المتحدة الرئيس الكازاخى نور سلطان نزارباييف
أ ش أ
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دعم نواب البرلمان الكازاخى، اليوم الجمعة، قرار الرئيس الكازاخى نور سلطان نزارباييف بشأن إرسال ضباط من القوات المسلحة الكازاخستانية إلى بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء "كازانفورم" الكازاخستانية، أنه خلال الجلسة المشتركة لمجلس الشيوخ والمجالس اليوم قدم وزير الدفاع الكازاخى ساكن زاسوزاكوف الاقتراح نيابة عن الرئيس الكازاخى، موضحًا أن البلاد تعتزم إرسال ضباطها العسكريين كمراقبين عسكريين إلى بعثات الأمم المتحدة؛ لحفظ السلام والوفاء بالالتزامات الدولية للحفاظ على السلام والأمن.

وحددت وزارة الدفاع الكازاخية بالاشتراك مع وزارة الشئون الخارجية، قائمة بعثات حفظ السلام التى تود المشاركة فيها، ومن المقرر أن تساهم زيادة أعداد ضباط الجيش الكازاخى فى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام مساهمة كبيرة فى تعزيز الأمن الدولي.

وتم الكشف عن أنه سيتم إرسال ما يصل إلى 40 ضابطًا من الجيش إلى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام فى الشرق الأوسط وقبرص والهند وباكستان ولبنان والصحراء الغربية.

يشار إلى أن 11 ضابطًا كازاخيًا شاركوا فى مهمات الأمم المتحدة التى استغرقت 12 شهرًا إلى الصحراء الغربية وكوت ديفوار منذ عام 2014 إلى جانب إقامة 5 اَخرين حاليا فى مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى الصحراء الغربية.


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