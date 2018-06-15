video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 06:35 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

بابا الفاتيكان يهنئ شيخ الأزهر بحلول عيد الفطر

الجمعة، 15 يونيو 2018 05:13 م
بابا الفاتيكان يهنئ شيخ الأزهر بحلول عيد الفطر بابا الفاتيكان
كتب لؤى على
إضافة تعليق

هنأ قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الجمعة، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب البابا فرانسيس وفق بيان صحفى عن خالص تمنياته للإمام الأكبر بموفور الصحة والعافية، مؤكدا أن هذه المناسبات السعيدة تشكل فرصة لتعزيز مشاعر المودة والتواصل بين البشر على اختلاف أديانهم وثقافاتهم.
 
من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن شكره لقداسة البابا فرنسيس على تلك التهنئة الرقيقة، مشددا على أن مثل هذه اللفتات الكريمة تساهم في نشر روح المحبة والإخاء بين اتباع الأديان المختلفة، خاصة عندما تأتى من رمز دينى وإنسانى عزيز ، مثل بابا الفاتيكان.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بابا الفاتيكان يأمل أن تقود قمة كيم وترامب إلى السلام

الفاتيكان

بابا الفاتيكان

شيخ الازهر

الازهر

العيد




لا تفوتك
الشناوى يهزم الحضرى ووردة يفوز بلقب بديل صلاح فى تشكيلة الفراعنة بالمونديال

الشناوى يهزم الحضرى ووردة يفوز بلقب بديل صلاح فى تشكيلة الفراعنة بالمونديال

صور.. الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما

صور.. الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما

صور.. السيسى يشارك أبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر.. الرئيس يجدد العهد: لا يمكن أن ننسى أو نتخلى عن أبناء وبنات الشهداء.. ويؤكد: الأبطال قدموا أرواحهم عشان إحنا نعيش ووجودنا مع بعض رسالة لكل المصريين

صور.. السيسى يشارك أبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر.. الرئيس يجدد العهد: لا يمكن أن ننسى أو نتخلى عن أبناء وبنات الشهداء.. ويؤكد: الأبطال قدموا أرواحهم عشان إحنا نعيش ووجودنا مع بعض رسالة لكل المصريين

صور.. بيوت الله عامرة بعباده.. ملايين المسلمين يحتفلون بعيد الفطر.. 90 ألف شخص يؤدى الصلاة فى المسجد الأقصى..التكبيرات تملئ أرجاء الحرم المكى والمسجد النبوى..و"الجلباب" و"العيدية" و"الكعك" أبرز مظاهر الاحتفالات

صور.. بيوت الله عامرة بعباده.. ملايين المسلمين يحتفلون بعيد الفطر.. 90 ألف شخص يؤدى الصلاة فى المسجد الأقصى..التكبيرات تملئ أرجاء الحرم المكى والمسجد النبوى..و"الجلباب" و"العيدية" و"الكعك" أبرز مظاهر الاحتفالات

الداخلية تغلق 49 صفحة بـ"فيس بوك" وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة

الداخلية تغلق 49 صفحة بـ"فيس بوك" وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة

لمريض السكر فى العيد.. تناول الكحك والبسكويت على سبيل التذوق

لمريض السكر فى العيد.. تناول الكحك والبسكويت على سبيل التذوق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة