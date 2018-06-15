بابا الفاتيكان يهنئ شيخ الأزهر بحلول عيد الفطر

وأعرب البابا فرانسيس وفق بيان صحفى عن خالص تمنياته للإمام الأكبر بموفور الصحة والعافية، مؤكدا أن هذه المناسبات السعيدة تشكل فرصة لتعزيز مشاعر المودة والتواصل بين البشر على اختلاف أديانهم وثقافاتهم.

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن شكره لقداسة البابا فرنسيس على تلك التهنئة الرقيقة، مشددا على أن مثل هذه اللفتات الكريمة تساهم في نشر روح المحبة والإخاء بين اتباع الأديان المختلفة، خاصة عندما تأتى من رمز دينى وإنسانى عزيز ، مثل بابا الفاتيكان.