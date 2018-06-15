النيابة تطلب تقرير مفتش الصحة فى واقعة ضبط طن دواجن فاسدة فى الساحل

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة الساحل الجزئية مفتش الصحة بإعداد تقرير فنى حول واقعة ضبط ثلاجة لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى فى الساحل، وأمرت النيابة بحجز مالك المخزن لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن حمادة ع س 35 سنة مسئول عن ثلاجة لحوم بدائرة قسم شرطة الساحل، يدير الثلاجة بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم ودواجن" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم استهداف المتهم بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل الثلاجة على 1.116 طن دواجن مجمدة، و200 كيلو لحوم، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير صالحة للاستخدام الآدمى وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى امرت بما سبق.