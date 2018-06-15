النقل: انتظام حركة قطارات السكة الحديد والمترو فى أول أيام العيد

كتب رضا حبيشى

تابع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الجمعة، من خلال تقارير مركز الأزمات بالوزارة ومن خلال التواصل مع رؤساء الجهات التابعة انتظام العمل فى مرافق النقل والمواصلات التابعة لوزارة النقل حيث اطمئن الوزير على انتظام حركة تشغيل القطارات وانتظام مواعيد قيام القطارات وعلى تواجد مسئولى السكة الحديد بالمحطات المختلفة، وعلى استمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدار 24 ساعة على الخطوط الساخنة للهيئة.

وتابع وزير النقل وفق بيان صحفى انتظام جداول تشغيل القطارات فى خطوط مترو الأنفاق، حيث شهدت الحركة انتظاما فى الخطوط الثلاثة ومتابعة دقيقة من قيادات ومسئولى المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزى ومن خلال تواجد قيادات ومسئولو المرفق على خطوط المترو وانتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة لمعالجة أى عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، حرصا على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات، بالإضافة إلى استمرار تلقى شكاوى ومقترحات الركاب على الخط الساخن.

كما تابع الدكتور هشام عرفات استمرار الحملات التفتيشية لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، حرصا على سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك؛ واستمرار قيام مسئولى هيئة النقل النهرى من التأكد من سلامة التراخيص وإجراءات الأمن والسلامة بها، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية واستمرار فحص كل المراكب النيلية، التى تنقل ركابا والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أى وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة والأمان بها.

واطمئن وزير النقل على انتظام الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى كما شهدت جميع الموانئ البحرية في الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر، انتظاما فى حركة الملاحة.